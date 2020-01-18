قراصنة يونانيون يشنون هجمات إلكترونية على مواقع تركية

أعلنت وكالة نوفوستي الروسية، إن مجموعة من القراصنة اليونانيين قد شنوا هجوما إلكترونيا على مواقع وخدمات إنترنت تركية، وصفته الوكالة بأنه هجوم انتقامي.وأكدت الوكالة إلى أن الهجوم الإلكتروني جاء ردا على اختراق قراصنة أتراك مواقع إلكترونية حكومية في اليونان.وقال القراصنة اليونانيون في منشور بمدونتهم على الإنترنت: "مثلما ضرب الأتراك بالأمس مواقع يونانية، قررنا الرد بالمثل في اليوم التالي. وجب علينا الإعلان عن أن الهجمات بدأت للتو".وذكر القراصنة أنه جرى اختراق بوابة نداء الطوارئ 112 وخدمات البريد الإلكتروني لصحيفتين، بالإضافة إلى خدمات البريد الإلكتروني للشرطة التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية.وكان قراصنة أتراك قد أقدموا أمس الجمعة، على اختراق المواقع الإلكترونية التابعة لجهاز الاستخبارات الوطني اليوناني (NIS)، ووزارة الشؤون الخارجية والبرلمان ووزارة المالية، إضافةً إلى بورصة أثينا، التي تم تعطيلها لمدة ساعة تقريبًا.