نائب الهيئة العامة للكتاب: لم نتمكن من التواصل مع محمد صلاح لحضور المعرض

أكد أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن فكرة وجود سفراء للمعرض من المشاهير، جاءت من خلال مبادرة شبابية.وأضاف بهى الدين خلال استضافته على برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أن المبادرة شملت اسم محمد صلاح ولكن لم يتمكنوا من التواصل معه.وأوضح أن اللاعب محمود تريزيجيه استجاب للمبادرة، والطبيب هانى الناظر، والفنانة سميحة أيوب، وعدد آخر من المشاهير ليكونوا سفراء للمعرض.وعلى صعيد متصل، أشار نائب رئيس الهيئة إلى وجود جناح خاص لأفريقيا، وذلك تماشيا مع دور مصر تجاه القارة الأفريقية.وأردف قائلا: هناك تعاون بين الهيئة وكلية الدراسات الأفريقية لعمل جناح ثقافى خاص لأفريقيا يستمر طيلة فترة المعرض.