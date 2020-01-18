فوز «جونتر» أصغر بطل في فورمولا

أصبح ماكس جونتر سائق بي.إم.دبليو أندريتي أصغر فائز بسباق في تاريخ بطولة العالم لسباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية بعمر 22 عاما عندما نال انتصاره الأول في الجولة الثالثة بالموسم في سانتياجو عاصمة تشيلي اليوم.وتجاوز السائق الألماني منافسه أنطونيو فليكس دا كوستا سائق دي.إس تكيتاه بعدما أجبر ارتفاع درجة حرارة البطارية السائق البرتغالي على السير ببطء.وحصل النيوزيلندي ميتش إيفانز، الذي بدأ من مركز أول المنطلقين، على المركز الثالث مع جاجوار.وبعد ثلاث جولات هذا الموسم انتزع البلجيكي ستوفل فاندورنه سائق مرسيدس صدارة البطولة من ألكسندر سيمز سائق دي.إم.دبليو.