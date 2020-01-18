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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

منة

علي غزلان يكشف لـ«الدستور» موعد ارتباطه رسميا بـ منة عرفة

السبت 18/يناير/2020 - 11:24 م
علي غزلان ومنه عرفة
علي غزلان ومنه عرفة
حسن مسعد
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كشف اليوتيوبر علي غزلان، حقيقة ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة، قائلا إنه حتى الآن لم يرتبط بها رسميا، ولكن تجمعهما علاقة صداقة قوية، مشيرا في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه سيرتبط بها رسميا بعد عام.

وكان اليوتيوبر علي غزلان، أثار الجدل حول ارتباطه بالفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد أن نشر صورة لهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق".

بدرية طلبة تحسم الجدل
علقت الفنانة بدرية طلبة، على الصورة قائلة: "مبروك"، بينما تساءل البعض: "إنتوا اتخطبتوا؟"، وعلق آخرين: "يا دبلة الخطوبة"، وسأل البعض: "الفرح امتى".

ليست الأولى
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها علي غزلان، صورة على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع منة عرفة، فمنذ نحو شهرين نشر صورة لهما وظهر فيها وهو يجذبها من شعرها وهي تظهر على وجهها علامات الاندهاش.

كما نشرت منة عرفة نشرت صورة عفوية بصحبة علي غزلان على الثلوج الصناعية الموجودة في أحد المراكز التجارية، وعلقت قائلة: "الأفضل من الأفضل"، وانهالت التعليقات على منشورها التي تسألها عن موعد زواجهما، إلا أنها لم ترد على هذه الأسئلة.
وكان خبر ارتباط منة عرفة وعلي غزلان تم تداوله الفترة الماضية مع ظهورهما المتكرر سويًا، إلا أن والدتها نفت الأمر تمامًا، ليخرج هو الآخر ويؤكد أنهما أصدقاء ليس أكثر.

وتشارك الفنانة منة عرفة في بطولة فيلم "شريط 6" مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه في رأس السنة.

من ناحية أخرى، انتهى كل من الفنان طارق عبد العزيز، وفاء عامر عامر، محمد علي رزق، وائل عبد العزيز، من تصوير مشاهدهم كضيفي شرف في الفيلم، الذي تدور قصته حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسي، وهي شخصية الفنان خالد الصاوي في العمل، وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوي، طوني ماهر، خالد أنور، ياسر الطوبجي، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم نيللي كريم.

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