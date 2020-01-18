مناقشة ديوان «سماء لا تنكر إلا زرقتها» بمنتدى الشعر المصرى.. اليوم

يطلق منتدى الشعر المصري، ندوة جديدة في السادسة من مساء اليوم الأحد، بمقر حزب التجمع، وذلك لمناقشة ديوان الشاعرة العراقية ناهد الشمري الصادر حديثًا عن دار الأدهم تحت عنوان «سماء لاتنكر إلا زرقتها».يشارك في مناقشة الديوان الناقد والشاعر محمد السيد إسماعيل، والشاعر عبدالحفيظ طايل، والشاعر ماهر نصر، ويدير الندوة الشاعر علي عطا، وسوف تلقي الشاعرة عددًا من قصائد الديوان.والشاعرة ناهد الشمري من مواليد الديوانية بالعراق، ونشرت عددًا من الدراسات النقدية في العديد من المجلات والصحف العراقية والعربية، وترجمت بعض قصائدها إلى اللغات الأجنبية، وقد تذيل الديوان بدراستين لكل من، الناقد التونسي الدكتور محمد البدوي، والناقد المصري الدكتور محمد زيدان، وكذلك الشاعر ماهر نصر.