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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

9 معلومات عن موظفى الشهر العقارى الجدد

الأحد 19/يناير/2020 - 07:55 ص
الشهر العقاري
الشهر العقاري
أريج الجيار
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تسلم عدد من موظفى الشهر العقارى الجدد، أمس السبت، مهام عملهم الجديد فى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وهم الذين تم نقلهم من جهات عملهم الأصلية فى الوزارات والهيئات الحكومية للعمل بمكاتب التوثيق، وذلك عقب انتهاء مركز الدراسات القضائية بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، من برنامج تدريب وتأهيل الموظفين البالغ عددهم 1102 موظف.

فى السطور القادمة تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات فى منظومة الشهر العقارى الجديدة.

(١) 18 يومًا مدة تأهيل موظفي الشهر العقارى الجدد.
(٢) 1102 موظف تم اعتمادهم لسد العجز فى موظفى الشهر العقارى.
(٣) قرار نقل الموظفين جاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير العدل.
(٤) برامج التدريب شمل مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية تغطى الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق.
(٥) تعلم الموظفين أحكام قانون الشهر والتوثيق وقانون السجل العيني وأحكام القانون 27 لعام 2018 في شأن تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
(٦) التدريب على أعمال الميكنة والحاسب الآلي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.
(٧) مد العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق فترة إضافية ثانية مدتها 3 ساعات
(٨) الفترة الإضافية تبدأ من الساعة الرابعة والنصف وتنتهي في السابعة والنصف مساء طوال أيام الأسبوع من السبت للخميس صيفا وشتاءً.
(٩) الفترة الإضافية بمقابل مبلغ 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي و60 جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين و51 جنيها لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد.

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