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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد 36 ساعة من زفافهما.. مصرع عروسين خنقا بالغاز في بني سويف

السبت 18/يناير/2020 - 11:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقيا عروسان مصرعهما، اليوم السبت، خنقًا بالغاز داخل شقتهما، بقرية نزلة المشارقة التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، بعد 36 ساعة من زفافهما.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغ من "سمير. ر" 48 سنة، أمين شرطة، ومقيم بقرية نزلة المشارقة التابعة لدائرة المركز، بوفاة نجله ويدعى "باسم" 24 سنة، وعروسته "رقية. ع. م" 18 عاما، داخل شقتهما.

انتقل مأمور المركز وسيارة إسعاف من وحدة إهناسيا، إلى القرية، وتبين وفاة العروسين بعد أقل من 36 ساعة من زفافهما مساء يوم الخميس الماضي.

وبسؤال أسرة العروسين، اقرأوا أن والدة العريس صعدت، ظهر اليوم، لشقة نجلها للاطمئنان على العروسين، بعد تأخرهما في النزول من شقتهما، ومع تكرار الضغط على جرس الشقة، دون استيقاظهما، اضطرت الأسرة لكسر الباب، ليجدا العروسان متوفيان بداخل الشقة.

وبانتداب مفتش الصحة، أقر بأن سبب الوفاة يرجع لاختناق العروسين نتيجة استنشاقهما كميات كبيرة من الغاز، ونفي الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قّرر مدير نيابة إهناسيا التصريح بدفن الجثتين.

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