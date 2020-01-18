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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

المسمارى: تقزم قطر السبب فى استبعادها من مؤتمر برلين

السبت 18/يناير/2020 - 10:53 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبيى، أن استبعاد قطر من المشاركة فى مؤتمر برلين جاء لصالحها حتى لا يظهر تقزمها بين الدول.
وقال المسمارى خلال لقاءه ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، المذاع على فضائية "إم بى سى"، إن سبب فشل مؤتمر موسكو كونه لم يرتقى إلى مستوى طموحات الشعب الليبي الذى يطالب بإبعاد تركيا تماما عن المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبيى، أن ليبيا تنتظر تنحى فايز السراج رئيس حكومة الوفاق فى مؤتمر برلين واعتزاله السياسة، مشيرا إلى أن السراج مطلوبا من النائب العام الليبي للتحقيق معه بشأن اتفاقه المبرم مع البرلمان التركى والتى تسمح باحتلال تركيا للأراضى الليبية.

وأوضح المسارى أن مطالب ليبيا تأتى فى مقدمتها إسقاط الاتفاقية وإبعاد تركيا عن المنطقة وتكوين حكومة جديدة يوافق عليها البرلمان وتحصل على الاعتراف الدولى بعيدا عن السراج والذى يعتبره الشعب الليبى خائن لوطنه.

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