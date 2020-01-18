رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«دار المعارف» تكشف حقيقة نشر قصص تحرض على العنف

السبت 18/يناير/2020 - 10:48 م
سعيد عبده
سعيد عبده
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، عن حقيقة نشر الدار قصصا تحرض على العنف، رافضًا ما ذهبت إليه برلمانية بالقول إن سلسلة "خاتم السلطان" تحتوي على عنف، قائلًا إنها أشهر سلسلة في قصص الأطفال، وتوزع أكثر من 8 ملايين نسخة على مستوى العالم العربي.

أضاف رئيس مجلس إدارة دار المعارف، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الكتاب الذي أشارت إليه النائبة صدر من تونس، ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين قال إن الكتاب صدر من الدار عنده، والترجمة النصية نقلت حرفيًا ولم يدققوا فيها، وكان ذلك عام 2011، وتم تعديله في الطبعات التالية.

ورجّح رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أن يكون الكتاب المتداول هو نسخة قديمة، قبل التعديل.

وأردف:"وارد يكون فيه كلمة من التراث تحمل معنى خطأ، لكن الكتاب تمت متابعته ومراجعته من قبل يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال فى مصر والعالم، مؤكدًا أن دار المعارف ليس فيها كُتب تحض على العنف منذ نشأتها حتى الآن".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرصنة علنية.. ‏"الفرعون المتمرد" يفضح كاتبة مغربية

اتحاد الناشرين المصريين يصدر بيانًا عن كتاب "ولاد الـ..."

"ذخائر العرب" و"طه حسين" الأعلى مبيعًا بدار المعارف في معرض الكتاب

تنظمه "دار المعارف".. معرض"أسرة تقرأ.. أمة تنهض" بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

منذ يوم

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

منذ حوالي 13 ساعة

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

محمد الباز: أردوغان رئيس عصابة وليس رئيس دولة

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأمير هاري وميجان يفقدان لقب السمو الملكي

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

دعوة خاصة: أول إعلان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

12 إصدارا للفيلسوف أحمد فؤاد الأهواني عن دار آفاق

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات