«دار المعارف» تكشف حقيقة نشر قصص تحرض على العنف

كشف سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، عن حقيقة نشر الدار قصصا تحرض على العنف، رافضًا ما ذهبت إليه برلمانية بالقول إن سلسلة "خاتم السلطان" تحتوي على عنف، قائلًا إنها أشهر سلسلة في قصص الأطفال، وتوزع أكثر من 8 ملايين نسخة على مستوى العالم العربي.أضاف رئيس مجلس إدارة دار المعارف، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الكتاب الذي أشارت إليه النائبة صدر من تونس، ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين قال إن الكتاب صدر من الدار عنده، والترجمة النصية نقلت حرفيًا ولم يدققوا فيها، وكان ذلك عام 2011، وتم تعديله في الطبعات التالية.ورجّح رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أن يكون الكتاب المتداول هو نسخة قديمة، قبل التعديل.وأردف:"وارد يكون فيه كلمة من التراث تحمل معنى خطأ، لكن الكتاب تمت متابعته ومراجعته من قبل يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال فى مصر والعالم، مؤكدًا أن دار المعارف ليس فيها كُتب تحض على العنف منذ نشأتها حتى الآن".