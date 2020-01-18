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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تكريم وفاء الحكيم وحنان شوقي في ختام «كايرو ستارز» على مسرح آفاق.. غدا

السبت 18/يناير/2020 - 10:48 م
وفاء الحكيم وحنان
وفاء الحكيم وحنان شوقي
ايهاب مصطفى
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بدأت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في تعاون مشترك بينها وبين مؤسسة في عشق مصر "مركز آفاق للثقافة والفنون"، في أول تعاون لها مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم الأنشطة الفنية.

وتختتم تصفيات مسابقة المنوعات الفنية لشباب القاهرة "كايروستارز" في مجال الفنون المسرحية على مسرح مركز آفاق، وذلك غدًا الأحد، وشارك في التصفيات 15 فريقا مسرحيا لمراكز الشباب بالقاهرة.

ويشهد ختام العروض المسرحية، تكريم عدد من النجوم والفنانين الذين أثروا الحركة الفنية والشبابية في مصر فيضم الختام المسرحي تكريم الفنانة والنجمة حنان شوقي، وتكريم الفنانة والنجمة وفاء الحكيم.

ويجرى تكريم الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، من قبل مؤسسة في عشق مصر "مركز آفاق للثقافة والفنون" على دعمه للنشاط الفني لدى الشباب وإثراء النشاط المسرحي بمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالقاهرة، وتكريم الدكتورة منى عثمان وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وعبير السيد مدير الإدارة العامة للشباب والشاعر والفنان أحمد سمك مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وسفير الإنسانية وصاحب رؤية التطوير في أنشطة الشباب الفنية بالقاهرة.

كما يجرى تكريم لجنة تحكيم عروض المسرح بمسابقة (كايروستارز) 2020 وهم الدكتورة عبير منصور، الدكتور أحمد عامر، الدكتورة يارا سعيد، كلية الآداب بقسم علوم المسرح بجامعة حلوان
كما سوف يتم تكريم المخرج والفنان هشام السنباطي رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة في عشق مصر.

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