لوفتهانزا الألمانية تعلن عن إضراب جديد

أعلنت نقابة المضيفين الجويين في شركة الطيران الألمانية، لوفتهانزا، المعروفة اختصارا "أوفو" عن تنظيم إضراب جديد.وقال متحدث باسم النقابة مساء اليوم السبت: إن التفاصيل ستعلن يوم الأربعاء المقبل.دعت نقابة المضيفين الجويين بشركة جيرمان وينجز، المملوكة لشركة طيران لوفتهانزا الألمانية العاملين فيها لإضراب يستمر ثلاثة أيام بدءا من الإثنين المقبل.وقالت النقابة في وقت سابق من الشهر الماضي، في فرانكفورت عبر شريط فيديو إن وقف العمل سيستمر مع بداية العام، وقال نائب رئيس الشركة دانييل فلور: إن من الممكن الإعلان عن إضرابات أخرى بعد الثاني من يناير المقبل.تشغل شركة جيرمان وينجز، حوالي 30 طائرة، ومن المقرر أن تدمج حركة طيرانها مع يورووينجز لاحقًا.