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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عضو «غرفة السياحة»: شركة وهمية تنصب على السائحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

السبت 18/يناير/2020 - 10:47 م
هاني بيتر
هاني بيتر
رامى حسين
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قال هاني بيتر عضو غرفة شركات السياحة، إنه تقدم بشكوى إلى وائل عبد الرحيم المستشار التجاري للسفارة المصرية بجاكراتا، ضد إحد الشركات الوهمية تقوم ببيع البرامج السياحية لجذب السائح الأندونيسي عبر مواقع التواصل وتقوم بالنصب على السائحين.

وأضاف بيتر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه أرسل هذه الشكوى حفاظا على سمعة الشركات السياحية الجادة التي تعمل بالسوق الإندونسي لكي يتم إيقاف التعامل مع هذه الشركة الوهمية وخاصة أنه تم التواصل مع وزارة السياحة وغرفة الشركات وتأكدت أن هذه الشركة ليس لديها ترخيص ولا علاقة لها بوزارة السياحة، ويديرها مرشدون سياحيون بالمخالفة للمادة رقم 121 من قانون السياحة لعام 83، والذي ينص على أنه "يعاقب المرشد السياحي اذا امتهن عمل آخر أو قام بدور شركة السياحة"، موضحا أنه تم تحرير محضر بشرطة السياحة ضد هذه الشركة الوهمية.

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