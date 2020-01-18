مقتل فلسطيني وإصابة آخر في انفجارين برفح جنوب غزة

قتل شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء انفجارين منفصلين وقعا شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل المواطن مهدي عيد عياد أرميلات "36 عامًا" شرقي رفح، وإصابة آخر.من جانبها، أوضحت وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية: أن أرميلات استشهد إثر انفجار جسم مشبوه، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة جراء انفجار جسم مشبوه ثانٍ شرقي المحافظة.وأشارت الوكالة إلى أن الجهات الأمنية المختصة خلُصت إلى أن الانفجار ناجم عن مخلفات الاحتلال.