منة عرفة وعلى غزلان يثيران الجدل حول ارتباطهما.. «نقول مبروك»

موجة من الجدل أثيرت حول علاقة الفنانة الشابة منة عرفة، باليوتيوبر علي غزلان، بعدما نشر "اليوتيوبر"، صورة تجمعه بمنة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقا عليها: "أفضل شيء حدث لى على الإطلاق"، وذلك دون الإشارة إلى طبيعة العلاقة بينهما، وانهالت التعليقات التي تشير بالمباركة للثنائي.





بدرية طلبة تحسم الجدل





علقت الفنانة بدرية طلبة، على الصورة قائلة: "مبروك"، بينما تساءل البعض: "إنتوا اتخطبتوا؟"، وعلق البعض الأخر: "يا دبلة الخطوبة"، وسأل البعض: "الفرح امتى".





ليست الأولى





لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها علي غزلان، صورة على صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام " مع منة عرفة، فمنذ نحو شهرين نشر صورة لهما وظهر فيها وهو يجذبها من شعرها وهي تظهر على وجهها علامات الاندهاش .





كما نشرت منة عرفة نشرت صورة عفوية بصحبة علي غزلان على الثلوج الصناعية الموجودة في أحد المراكز التجارية، وعلقت قائلة: "الأفضل من الأفضل"، وانهالت التعليقات على منشورها التي تسألها عن موعد زواجهما، إلا أنها لم ترد على هذه الأسئلة.

وكان خبر ارتباط منة عرفة وعلي غزلان تم تداوله الفترة الماضية مع ظهورهما المتكرر سوياً، إلا أن والدتها نفت الأمر تماماً، ليخرج هو الآخر ويؤكد أنهما أصدقاء ليس أكثر.





وتشارك الفنانة منة عرفة في بطولة فيلم "شريط 6" مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه في رأس السنة.





من ناحية أخرى، انتهى كل من الفنان طارق عبد العزيز، وفاء عامر عامر، محمد علي رزق، وائل عبد العزيز، من تصوير مشاهدهم كضيفي شرف في الفيلم، الذي تدور قصته حول ثلاثة أشخاص مدمنين، ويقوم بمعالجتهم الطبيب النفسي، وهي شخصية الفنان خالد الصاوي في العمل، وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية.



