رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كرّم المعزول وتجاهل 30 يونيه.. مخالفات سلاح التلميذ التاريخية

السبت 18/يناير/2020 - 10:19 م
الباز
الباز
محمود عرفات
طباعة
كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن المخالفات التاريخية الواردة في كتاب سلاح التلميذ للدراسات الاجتماعية لابنته في المرحلة الابتدائية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تلقى رسالة من ولي أمر ويعمل مدرسا بالتربية والتعليم، والذي كشف عن وجود مخالفات بكتاب سلاح التلميذ للمرحلة الابتدائية في مادة الدراسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب له توجهات ضد الدولة المصرية، حيث يسلط الضوء على ثورة 25 يناير ويفرد لها مساحة كبيرة ويضع أكثر من صورة لها في حين أنه لا يضع صورا لـ30 يونيه على الإطلاق.

وواصل أنه تم وضع صور للمتظاهرين ووضع لها عنوان استخدام العنف ضد المتظاهرين، لافتًا إلى أن الكتاب تغافل كل الأسباب التي أدت لقيام 30 يونيه، ولم يتحدث عن أن الإخوان كانوا سببًا في هذه الثورة، في حين أنه تحدث باستفاضة عن أسباب قيام ثورة 25 يناير.

وواصل أن استعراض إنجازات ثورتي 25 يناير و30 يونيه فيه خلل كبير، حيث ذكر الكتاب إنجازات ثورة 30 يونية باختصار مخل، ووصف الجاسوس مرسي بالرئيس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو وجهان لعملة واحدة

"الكومى": 23 يوليو ستظل واحدة من أهم الثورات فى التاريخ الحديث

الباز: "25 يناير" ليست ثورة لهذا السبب (فيديو)

ثورة يوليو.. القطيعة والاستمرارية فى التاريخ المصرى «2-2»

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التأمين الشامل.. نجاح أول جراحة قلب مفتوح دون شق الصدر فى بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

منذ يوم

رد ناري من سامح شكري على وزير الدفاع التركي حول حدود مصر مع ليبيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

محمد الباز: أردوغان رئيس عصابة وليس رئيس دولة

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

الباز: «برنيس العسكرية» أحدثت حالة من الإزعاج في المنطقة

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

محمد الباز: أردوغان رئيس عصابة وليس رئيس دولة

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأمير هاري وميجان يفقدان لقب السمو الملكي

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
الليبيون أغلقوا حنفية النهب
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
المزيد

الثقافة

«تأملات بين العلم والدين والحضارة» كتاب جديد لـ محمد عبد العال

دعوة خاصة: أول إعلان لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

12 إصدارا للفيلسوف أحمد فؤاد الأهواني عن دار آفاق

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات