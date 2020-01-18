كرّم المعزول وتجاهل 30 يونيه.. مخالفات سلاح التلميذ التاريخية

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن المخالفات التاريخية الواردة في كتاب سلاح التلميذ للدراسات الاجتماعية لابنته في المرحلة الابتدائية.وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تلقى رسالة من ولي أمر ويعمل مدرسا بالتربية والتعليم، والذي كشف عن وجود مخالفات بكتاب سلاح التلميذ للمرحلة الابتدائية في مادة الدراسات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب له توجهات ضد الدولة المصرية، حيث يسلط الضوء على ثورة 25 يناير ويفرد لها مساحة كبيرة ويضع أكثر من صورة لها في حين أنه لا يضع صورا لـ30 يونيه على الإطلاق.وواصل أنه تم وضع صور للمتظاهرين ووضع لها عنوان استخدام العنف ضد المتظاهرين، لافتًا إلى أن الكتاب تغافل كل الأسباب التي أدت لقيام 30 يونيه، ولم يتحدث عن أن الإخوان كانوا سببًا في هذه الثورة، في حين أنه تحدث باستفاضة عن أسباب قيام ثورة 25 يناير.وواصل أن استعراض إنجازات ثورتي 25 يناير و30 يونيه فيه خلل كبير، حيث ذكر الكتاب إنجازات ثورة 30 يونية باختصار مخل، ووصف الجاسوس مرسي بالرئيس.