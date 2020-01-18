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السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العثور على 10 جثامين متفحمة داخل شاحنة بالمكسيك

السبت 18/يناير/2020 - 10:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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عثرث السلطات المكسيكية على عشر جثث متفحمة داخل سيارة في ولاية جيريرو الجنوبية التي تعد الأكثر تعرضا للعنف المرتبط بالجريمة المنظمة، وفق ما أفاد مدعي عام الولاية السبت.

وقال مدعي عام ولاية جيريرو، إنه عثر على الجثث داخل سيارة في بلدية تشيلابا بعدما أبلغ عنها أحد المواطنين عبر خط الطوارئ، مضيفا أن محققين جنائيين وخبراء في الطب الشرعي عاينوا مكان الجريمة.

وتدافع عصابات المخدرات بعنف عن خطوط التهريب في هذه الولاية على طول ساحل المحيط الهادئ.

وفي أكتوبر قُتل 14 مشتبها بهم وجندي في جيريرو بعد هجوم شنه مدنيون مسلحون على قوات الأمن.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي تولى السلطة قبل أكثر من عام قد تعهد بمكافحة الجريمة واقتلاعها من جذورها عبر معالجة قضايا الفقر وانعدام المساواة وتعزيز البرامج الاجتماعية وليس عبر الجيش، ورغم ذلك شهدت البلاد نحو 29 ألف جريمة قتل العام الماضي، وسجلت نحو 275 ألف عملية قتل منذ شنت الحكومة هجوما عسكريا على عصابات المخدرات عام 2006.

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