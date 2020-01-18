برلماني يكشف سبب عدم حضور تونس مؤتمر برلين

قال منجى الرحوى، عضو مجلس النواب التونسي، إن أسباب عدم دعوة تونس للمشاركة في مؤتمر برلين، غير واضحة، لكن على الأرجح له علاقة بتأثير الإخوان وحركة النهضة الإخوانية في تونس.واستبعد الرحوي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن تكون زيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حزب النهضة الإخواني، إلى تركيات هي السبب في عدم دعوة تونس للمؤتمر، لأن القرار سابق لزيارة الغنوشي.لفت إلى أن نواب تونس سجلوا موقفهم ورفضوا هذه الزيارة السرية التى تمت بين أردوغان والغنوشي، موضحا أن موقف تونس تجاه القضية الليبية واضح ومساندين الشعب الليبي ووحدة الأراضى الليبية.وأوضح أن تركيا تسعى لجر المنطقة إلى حرب والغنوشي تورط في هذا بلقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن مسألة إزاحة الغنوشي من رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، مؤكدًا أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم، وأن كتلته البرلمانية تدرك علاقة الغنوشي بهذا التنظيم.