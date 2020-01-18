«أبناء مصر» يرحب بمشاركة السيسي في مؤتمر برلين

عبّر حزب أبناء مصر، برئاسة المهندس مدحت بركات، عضو تحالف الأحزاب المصرية، عن ترحيبه بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع انطلاقه بألمانيا غدًا.وأكد «بركات» أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة بشكل شخصي يعكس مدى حرص القيادة المصرية على حماية ليبيا الشقيقة من المؤامرات التي تحاك ضدها في ظل بواعث القلق العربي والدولي من الدور المشبوه الذي يلعبه النظام التركي، وهدفه تحويل ليبيا إلى وطن للدواعش والعناصر والمرتزقة الذين يقوم بنقلهم من إدلب السورية.وأوضح «بركات» دعم تحالف الأحزاب المصرية لخطوات الرئيس السيسي الهادفة لحماية ليبيا من مخططات التقسيم وصون أراضيها ومؤسساتها الوطنية.وحذر رئيس حزب أبناء مصر، من محاولة أردوغان لإفساد مؤتمر برلين بهدف شرعنة إرسال المرتزقة خلف ستار الاتفاقات المفتقدة للسند القانوني التي وقعها مع حكومة فايز السراج.