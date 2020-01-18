الحركة الوطنية ينظم دورة لتدريب شباب المنوفية

نظم حزب الحركة الوطنية المصرية، اليوم، برئاسة اللواء رؤوف السيد بمحافظة المنوفية، دورة تدريبية لتدريب شباب المحافظة بأحدث الوسائل التدريبية، لتعليمهم اللغات الأجنبية.وقال المهندس طارق جعفر، أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنوفية وعضو الأمانة المركزية للحزب، أن الحزب يحمل على عاتقه مسئولية تدريب وتأهيل وتثقيف الشباب في المحافظة، لرفع مستواهم العلمي وكفاءتهم لتأهليهم إلى سوق العمل، مضيفًا أن الحزب ينتهج سياسة تصدير مشهد تعليمي يليق بالمحافظة وأبنائها تدريبًا وتأهيلًا لهم في اللغات الأجنبية، داعيًا الشباب من جميع المحافظات إلى المشاركة في برامج التدريب المكثفة.وأعلن أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية، أن أمانة المحافظة ستقدم محاضرات تثقيف وتدريب سياسي للشباب، تشمل توجهات الدولة الاقتصادية والتنموية، وتدريب راغبي الترشح لانتخابات المحليات من أبناء الحزب بحضور مدربين متخصصين.وأكد جعفر على أن الحزب يشرف بتقديم دورات تعليمية وتدريبية لكل شباب محافظة المنوفية من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، ضمن مبادرة اتعلم واتدرب بالاشتراك مع المجموعة الكندية للاستشارات والتدريب، التي تشمل كورس icdl يتم دراسة 7 مديولات الدراسة تتم في معامل مجهزة، وكورس الإدارة مدتة 18 ساعة تدريبية، وكورس التسويق مدتة 18 ساعة تدريبية، وكورس التنمية البشرية مدتة 10 ساعات تدريبية، وتقدم الكورسات برعاية كوادر الحزب، وأمانة التدريب والتثقيف برعاية الدكتورة هند مليجي، وأمانة الشباب برعاية الدكتور عمر عبدالعزيز، وأمانة المرأة وأمانة الفتيات.