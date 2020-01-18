34 حفل توقيع لـ«الهالة» في معرض الكتاب 51

تنظم دار الهالة للنشر والتوزيع 34 حفل توقيع لإصداراتها في الدورة الـ٥١ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، المقرر افتتاحه يوم 22 يناير ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.أعلنت الروائية والناشرة هالة البشبيشي، عن مفأجات متعددة للقراء خلال حفلات التوقيع التي ستتم بجناح الدار في صالة 1.أوضحت الدار أن العناوين التي سيتم توقيعها تنوعت في مجالات متعددة من بينها "الفلواتي، لعنة أمل، علاقات GPS، سنتيمترات إضافية، سكتك خضرا، هارب من الموت، ونصف أخر لي، رأس مستعمل للبيع، مملكة السحرة، دقة قديمة، الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة، الأتون من السماء، سلطان، بلا إطار، فتاة الفانيليا، فيلمين في كتاب، إزاي تتجوز تاني، حتى يحين اللقاء، زواج تحت التهديد، لماضة مصرية جدا، أسوار القرية، من أجل عينيك، ليلة مقتل الحاوي، صحتك في، أكلتك، نشوة، حصة قراءة، الإدراك والمتعة في صورتي السينمائية، أفلامي مع عاطف الطيب، رؤى، أفلام للكبار فقط، مفيش حاجة، ألعاب الوحدة، السيستم، كأن شيئا لم يكن".