الداخلية اللبنانية: تحول المظاهرات لاعتداء على قوات الأمن «غير مقبول»

قالت ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية: إن من غير المقبول أن يعتدي المحتجون على قوات الأمن وذلك في وقت نشبت فيه اشتباكات بين الجانبين في وسط بيروت مساء اليوم السبت.وقالت في تغريدة: "أكتر من مرة تعهدت أنو أحمي التظاهرات السلمية، وكنت دايما أكد على أحقية التظاهر، بس أنو تتحول ها التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا".ونشبت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين اللبنانيين، اليوم السبت، في محيط مجلس النواب، أسفرت عن وقوع إصابات بالغة؛ وفقًا لقناة العربية.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن فرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني وصلت إلى وسط بيروت، ونقلت عددًا من المصابين، جراء الاشتباكات مع قوات الأمن.كانت قد اشتبكت قوى الأمن اللبنانية، اليوم السبت، مع عدد من المحتجين بمحيط البرلمان في وسط بيروت، وفقًا لقناة «سكاي نيوز عربية».وقام المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة في محيط مجلس النواب في بيروت، ما دعا لاستخدام الأمن خراطيم المياه لتفريقهم.وردد المحتجون شعارات، بينها: "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكًا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين