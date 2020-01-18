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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

افتتاح مسرحية «ماذا حدث..؟» للمخرج إيهاب سالم بمسرح تياترو.. الجمعة

السبت 18/يناير/2020 - 09:44 م
إيهاب سالم
إيهاب سالم
حسين الجندي
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يفتتح العرض المسرحي "ماذا حدث..؟"، يوم الجمعة المقبل بمسرح تياترو آفاق خلف مسجد الفتح برمسيس في تمام الساعة الخامسة.

العرض إعداد وإخراج إيهاب سالم، تأليف رايونوسكي أكوتاجوا، مخرج منفذ دينا صلاح، ديكور مهند الصادق، إضاءه تامر فؤاد.

عرض "ماذا حدث..؟" بطولة مهند الصادق، محمد رفعت، محمود الشامي، إيهاب سالم، أحمد حساني، شروق حسام الدين، محمد موسى، مريم خالد، صابرين مصطفى، مريم تامر، مايا خالد، أحمد طريق، محمد أشرف، وآخرون.

ونشرت الصفحة الرسمية للعرض على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عددا من الصور الخاصة بأفيشات المسرحية، ومخرج العرض المسرحي، تمهيدا للترويج من أجل حضور الجمهور خلال فترات عرضه الأيام المقبلة.

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