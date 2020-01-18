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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد إثارته الجدل بسبب منة عرفة.. معلومات عن اليوتيوبر علي غزلان

السبت 18/يناير/2020 - 09:43 م
علي غزلان
علي غزلان
إيمان ماهر
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"أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، جملة كتبها اليوتيوبر الشهير علي غزلان، تعليقا على صورته مع الفنانة الشابة منة عرفة، والتي نشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذي أثار الجدل حول ارتباطهما.

"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن علي غزلان.

- ولد في محافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العمر 28 عاما

-علي غزلان طبيب ويوتيوبر مصري، تخرج من كلية الطب، جامعة الإسكندرية.

-يبلغ عدد متابعيه على موقع "إنستجرام"، حوالي مليون و600 ألف.

-في عام 2016 اختار موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الستاند آب كوميديان علي غزلان، ليكون بين أفضل 60 شخصية مصرية مؤثرة على رواد الموقع.

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