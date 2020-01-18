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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد الباز: أردوغان رئيس عصابة وليس رئيس دولة

السبت 18/يناير/2020 - 09:15 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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علّق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير «الدستور»، على ما كشفه المرصد السوري من نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ3 آلاف و500 سوري إلى ليبيا عبر شركات أمن تركية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور":"في الوقت الذي يذهب فيه القادة إلى برلين لبحث الأزمة الليبية، يرسل أردوغان الإرهابيين إلى ليبيا ويرّغبهم بالمال، هذا رئيس عصابة وليس رئيس دولة".

كان رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أن اردوغان بدأ في أكتوبر الماضي بنقل الجهاديين من جنسيات غير سورية من سوريا إلى ليبيا، ثم بدأ في ديسمبر بتطويع السوريين كمرتزقة من فصائل تعرف بالجيش الحر السوري.

أضاف مدير المرصد السوري، خلال مداخلة هاتفية مع محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم نقل عناصر من الجناح العسكري للإخوان المسلمين في سوريا، إلى ليبيا، موضحًا أنه تم تم نقل مجموعة أمس، واليوم تم نقل مجموعة أخرى، من فيلق الشام.

ولفت إلى أن أردوغان أغراهم برواتب شهرية من ألفين إلى 2500 دولار، ووعدهم في حال عودتهم يحصلون على الجنسية التركية بمرسوم استثنائي من الرئيس.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هؤلاء يطوعون تحت اسم شركات أمنية تركية، مشيرًا إلى أن المرصد وثق نقل أكثر من 3 آلاف و600 سوري على الأقل.

وأردف:"المجتمع الدولي يغض النظر عما يقوم به أردوغان، كما حدث في 2012، في سوريا عندما قام أردوغان بإقحام المجموعات الجهادية بالشأن الداخلي السوري، دون أن يرفض المجتمع الدولي ما يجرى".

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