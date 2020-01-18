المسمارى: المخابرات التركية رعت نقل الإرهابيين إلى ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو المسئول عن انتشار ودعم الإرهاب في أوروبا.وأكد المسماري فى بيان صحفي، أن أردوغان ينقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا.وتابع المسماري:" ارتباط تركيا بالإرهابيين الدوليين نرصده منذ أوقات طويلة"، مضيفًا أن السلام في ليبيا لن يتحقق إلا بالقضاء على التوغل التركي وأذنابه.وتابع: "المخابرات التركية رعت نقل الإرهابيين من أوروبا إلى ليبيا وإرهابيين من مالي والنيجر وتشاد نحو طرابلس ودول الجوار لزعزعة أمن المنطقة".