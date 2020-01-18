روحاني واصفًا ترامب: «مُحرض عالمي»

حذا الرئيس الإيراني حسن روحاني، حذو المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنا، واصفا إياه بأنه "محرض عالمي" واتهمه بالتسبب في تدهور الأوضاع في العديد من مناطق العالم.وقال روحاني في كلمة ألقاها في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران اليوم السبت: "في العامين الماضيين، لم يفعل شيئا هو والحكومة الأمريكية سوى إثارة الاضطرابات"، مضيف أنه باتت هناك أزمات أكثر مما كانت عليه قبل بدء ولاية ترامب.ونقلت شبكة "تشابار" عن روحاني قوله: "ليس في إيران فحسب بل في العراق وفي سورية وفي لبنان وأفغانستان، لقد تسبب في مزيد من الاضطرابات في كل مكان".ووصف خامنئي في خطبة أمس الجمعة، وهى المرة الأولي التي يؤم فيها الصلاة منذ ثمانية أعوام ترامب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بـ"المهرجين"، مضيفا "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته".ورد ترامب عبر موقع تويتر بسخرية قائلا إن خامنئي "لم يكن (مرشدا) أعلى مؤخرا".