رسميًا.. حرمان هاري وميجان من الألقاب الملكية والدعم المادي

أعلن قصر باكنجهام، اليوم السبت، رسميًا عن حرمان الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من ألقابهما الملكية.كما أعلن القصر في بيان رسمي له، أن هاري وميجان ماركل لن يحصلا بعد الآن على دعم مادي، وسيسددان الأموال التي حصلا عليها لتجديد منزلهما.وأعلن الزوجان الأمير هارى وميجان ماركل مؤخرا التخلى عن الواجبات الملكية كأعضاء كبار فى العائلة الملكية، مؤكدين "تقديم الدعم الكامل لجلالة الملكة"، كما أعلنا الاستقلال المادى عن العائلة ومحاولة كسب الأموال لبناء ثروة خاصة بهما، والتى من المتوقع أن تصل إلى ربع مليار دولار سنويا، وذلك بحسب موقع الديلي ميل البريطاني.جدير بالذكر أن الأمير هاري ذكر في خطابات سابقة، أنه يرفض الضغوط التي تفرضها وسائل الإعلام البريطانية على زوجته، مشبها إياها بالأحداث المأساوية التي عاشتها والدته الأميرة الراحلة ديانا.