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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أماني الخياط تفضح الإخوان: «فين الـ12 مليار دولار»؟

السبت 18/يناير/2020 - 08:45 م
أماني الخياط
أماني الخياط
رباب الأهواني
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قالت الإعلامية أماني الخياط إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية أسس كيانات مشبوهة مع عناصر التطرف الدولي لتنفيذ أنشطة معادية لمصر.

أضافت الخياط، خلال تقديم برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء السبت، أن قيادات التنظيم الإرهابي شكلوا مع خيرت الشاطر وحسن مالك، لجنة لإدارة أموال التنظيم ودمجه في الاقتصاد الرسمي خلال العام الأسود من حكمهم.

وأوضحت مقدمة برنامج "الكبسولة"، أن من أهم أدوار لجنة تنظيم الإخوان الإرهابي، الهروب بأموال الجماعة من الرصد والمتابعة، مشيرة إلى أنه من ضمن الأدوار المكلفة بها هو كيفية التعاون مع الشريك التركي في هذا الاقتصاد.

وكشفت الخياط أن قرابة 12 مليار دولار اختفت من الاحتياطي النقدي من خزينة البنك المركزي خلال السنة التي حكمت فيها الجماعة الإرهابية مصر.

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