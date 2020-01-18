بومبيو يؤكد للرئيس العراقي أهمية دور التحالف الدولي ضد داعش

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، عن ضرورة تأكيدها للجانب العراقي على أهمية دور التحالف الدولي الذي تقوده لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك على خلفية مطالبة الجانب العراقي بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد جراء الغارات الأمريكية في العراق في الأسابيع الماضية.وعبر حسابه على (تويتر)، غرد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "تحدثت أنا والرئيس العراقي برهم صالح، مجددا اليوم حول الدور الهام والدائم لدور التحالف في المعركة ضد تنظيم داعش ".وفي 3 يناير الجاري، قتلت الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد.وردت إيران، بعدها بـ 5 أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين، شمالي وغربي العراق.