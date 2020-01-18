وزير الزراعة يبحث تحرير سعر الأسمدة

السيد القصير،

استعرض وزير الزراعةخطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة دورها جانب كبير منه خدمى، قائلا "مش هنجح لوحدى".وأضاف الوزير، خلال ورشة العمل التى ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد حول رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بقاعة مؤتمرات بالأمانة العامة بالتجمع الخامس، أن الإرشاد الزراعى والتعاونيات من أبرز الملفات.وفيما يخص ملف المبيدات، قال الوزير: «سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه بالإضافة للأسمدة، خاصة أن أى سلعة لها سعران ينتج عنها مزيد من المشاكل على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، والأزمة تنظيمية ومفتعلة».وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بجميع المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، وتكلفة الأسمدة في المحصول ليست مرتفعة، وتكون أسعار المبيدات أو تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة.واستكمل وزير الزراعة، أنه سيتم بحث مقترح تحرير سعر الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، خطوة نحو التحول الرقمى وسياسة الدولة فى هذا الإطار بشكل عام، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية لعمل حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع فى سياسة الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 ألف كارت فى عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة بها.