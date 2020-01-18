رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء مكتب حماية الطفل

السبت 18/يناير/2020 - 08:23 م
النائب العام
النائب العام
حسام محفوظ
طباعة
أصدر النائب العام قرارًا اليوم، بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها، ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

ونص القرار أيضًا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشئ حديثًا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضًا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون، ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

وبالإضافة لما سبق؛ أكد القرار على سلطة المكتب في التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل، والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.

وحرص القرار على النص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: أمطار ورياح على أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع

منذ حوالي 23 ساعة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

منذ حوالي 23 ساعة

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات

الموت قبل الأخير.. مجموعة قصصية جديدة لألفت عاطف عن دار تويا

المصلح الاجتماعي.. جديد أحمد سعيد عن دار أقلامنا

رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)