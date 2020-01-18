المشدد 6 سنوات لصاحب مصنع وسائق بتهمة ترويج هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الأول.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وشريف محمد علي.وأسندت النيابة للمتهمين "حسين.ص"، صاحب مصنع، و"نادر.ع"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم التجمع الأول.وشهد مقدم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، دلت التحريات على اتجار المتهمين فى المواد المخدرة، انتقل برفقة القوة المصاحبة له إلى مكان المتهمين، وبضبطهما وتفتيش حقيبة يد المتهم الأول عثر على كيس بلاستيكي يحوي مخدر الهيروين، وهاتفين ومبلغ مالى، وبتفتيش الثانى عثر على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما.