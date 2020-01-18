زلزال بقوة 6 درجات يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات، اليوم السبت، بمقاطعة بابوازيا في شرق إندونيسيا، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.ولم يوجه أي تحذير من حصول تسونامي لدى وقوع الزلزال على بعد 158 كلم من عاصمة المقاطعة جايابورا على عمق 34 كلم.ويقع ارخبيل اندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادىء.وشهدت جزيرة سولاوسي في 2018، زلزالا بقوة 7،5 درجات أعقبه تسونامي اجتاح منطقة بالو مخلفا أكثر من 4300 قتيل ومفقود.