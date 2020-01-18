وزير داخلية النمسا: نظام توزيع اللاجئين الحالي فاشل

أكد وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أن بلاده ترفض النظام الحالي لتوزيع اللاجئين على نطاق أوروبا، معتبرا أن هذا النموذج فشل، وأدى إلى العكس حيث رواج فى نشاط عصابات تهريب اللاجئين.وقال وزير الداخلية نيهمر - في تصريح صحفي اليوم السبت: إن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع حكومة اليونان لتحسين الظروف المعيشية للاجئين فى الجزر اليونانية.وأشار وزير الداخلية، إلى أن الوزارة تخطط لدعم جهاز الشرطة بنحو 4300 ضابط جديد خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال إن هناك نقاطا عديدة في البرنامج الحكومي للتعامل مع احتمال حدوث تدفق جديد للاجئين بما يجعل المشكلة تحت الرقابة الصارمة، مشيرا إلى أن إجراءات اللجوء سوف تبدأ مع وصول اللاجئ إلى مقربة من الحدود كما سيتم تطوير مراكز إجراءات تسهيل عودة اللاجئين المرفوضين إلى بلادهم.