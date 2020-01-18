تداول 18 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط اليوم السبت، 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادره 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، رغم الرياح الشديدة التى تشهدها المحافظة وهطول أمطار غزيرة على شوارع المحافظة.ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1550 طن فوسفات و3000 طن يوريا.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 41267 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51816 طنا.وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1342 طن قمح، في حين غادرت 96 سيارة نقل محملة بـ 5054 طن قمح.