رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يقتل 35 إرهابيا جنوب مصراتة

السبت 18/يناير/2020 - 08:08 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
محمد عمر
طباعة
قصف الجيش الليبي، مساء اليوم السبت، مناطق للميليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة قرب العاصمة طرابلس ما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين.

وقال الجيش الليبي، في بيان مساء اليوم، إنه قصف منطقة أبوقرين (118 كم جنوب مدينة مصراتة) ما ألحق خسائر فادحة بصفوف الميليشيات المسلحة وقتل من بينهم 35 فردا على الأقل.

واعترفت القوات التابعة لحكومة فائز السراج في وقت سابق على لسان المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو بتعرض منطقة أبوقرين للقصف، لكنه أنكر وقوع خسائر في صفوف الميليشيات المسلحة.

ويشارك قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي تستضيفه ألمانيا بمشاركة العديد من رؤساء وقادة بعض الدول الكبرى والإقليمية من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: القوات الموالية لحكومة الوفاق تنسحب لمدينة مصراته

مقتل 3 قادة عسكريين في قصف بطائرات تركية مسيرة جنوب طرابلس

كيف أفشل الجيش الليبى دعم تركيا للجماعات الإرهابية بالأسلحة؟

ميليشيا "الردع الخاصة" تتراجع أمام تقدم الجيش الليبي في طرابلس

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

منذ حوالي 5 ساعات

الجالية المصرية في برلين ترفع الأعلام وتهتف لمصر ترحيبًا بالسيسي

منذ حوالي 8 ساعات

«الأطباء» تحيل 5 قيادات للتحقيق على خلفية حادث طبيبات المنيا

منذ حوالي 13 ساعة

ماس كهربائى يحرق مجمع محاكم شمال الجيزة

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات

الموت قبل الأخير.. مجموعة قصصية جديدة لألفت عاطف عن دار تويا

المصلح الاجتماعي.. جديد أحمد سعيد عن دار أقلامنا

رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)