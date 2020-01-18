الجيش الليبي يقتل 35 إرهابيا جنوب مصراتة

قصف الجيش الليبي، مساء اليوم السبت، مناطق للميليشيات الإرهابية في مدينة مصراتة قرب العاصمة طرابلس ما أسفر عن مقتل عشرات الإرهابيين.وقال الجيش الليبي، في بيان مساء اليوم، إنه قصف منطقة أبوقرين (118 كم جنوب مدينة مصراتة) ما ألحق خسائر فادحة بصفوف الميليشيات المسلحة وقتل من بينهم 35 فردا على الأقل.واعترفت القوات التابعة لحكومة فائز السراج في وقت سابق على لسان المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو بتعرض منطقة أبوقرين للقصف، لكنه أنكر وقوع خسائر في صفوف الميليشيات المسلحة.ويشارك قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي تستضيفه ألمانيا بمشاركة العديد من رؤساء وقادة بعض الدول الكبرى والإقليمية من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.