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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أمطار متوسطة في الدقي وسط سيولة مرورية (صور)

السبت 18/يناير/2020 - 08:08 م
أمطار
أمطار
دعاء راجح
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تشهد شوارع منطقة الدقي، في محافظة الجيزة، سقوط أمطار متوسطة، وسط سيولة مرورية في الشوارع.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت في وقت سابق، استمرار موجة طقس سيء على جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لـ6 درجات، ونشاط للرياح تؤدي لاضطراب الطقس في محافظات الساحل وتزيد احساسنا ببرودة الطقس، مع فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية تمتد للعاصمة.

وتستمر حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس، وازدياد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية من متوسطة لغزيرة وتمتد لمناطق من الوجه البحري والقاهرة من خفيفة لمتوسطة خلال الأيام المقبلة.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية، حالة من الاضطرابات، التي تسبب في إغلاق الموانئ البحرية، حيث تتزايد نشاط الرياح، التي تكون أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

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