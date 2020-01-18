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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: وزارة الزراعة تتطلب إدارة حازمة

السبت 18/يناير/2020 - 07:57 م
اشرف رشاد
اشرف رشاد
اشرف لاشين
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قال الدكتور على الغندور، أمين أمانة شئون الزراعة والري بحزب مستقبل وطن، إن مشاكل الزراعة كبيرة وتزداد بزيادة عدد السكان، وهناك ملفات مصيرية لا بد أن يكون هناك تكاتف من أجل عبور هذه المشاكل، وضرورة وضع سياسة عامة لعدم خسارة أى طرف من الأطراف.

وفى سياق متصل، قال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة تتطلب إدارة حازمة لتحقيق خطوات نحو الأفضل لصالح الدولة والفلاح المصرى، وهناك عدد من الملفات المهمة على رأسها منظومة كارت الفلاح ومشاكل الأسمدة.

وأضاف "الغندور"، خلال ورشة العمل التى ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد حول رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بقاعة مؤتمرات بالأمانة العامة بالتجمع الخامس، وتم الاتفاق على عقد جلسات استماع باللجنة فى حضور جميع الأطراف المعنية بوضع رؤية حول التعامل فى هذا الملف.

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