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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عضو بـ«المواد الغذائية»: انتظام عمليات صرف مقررات التموين خلال يناير الجاري

السبت 18/يناير/2020 - 07:56 م
المواد الغذائية
المواد الغذائية
صلاح عامر
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قال محمد راشد عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن هناك انتظام في عمليات الصرف لمقررات التموين لشهر يناير الجاري منذ بداية الشهر وحتى اليوم، ولم يتم حدوث أي أعطال في "سيستم منظومة التموين الجديدة" أو تعطل شركات الكروت الذكية في تفعيل ماكينات الصرف.

وتابع راشد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك إقبال على استلام سلعة العدس بسعر العبوة الواحدة نصف الكيلو بـ8 جنيهات نتيجة برودة الجو خلال موسم الشتاء.

وأضاف أنه خلال الموسم الشتوي، ترتفع معدلات السحب على هذه السلعة مقارنة بتراجعها خلال الموسم الصيفي.

وأضاف أن نسبة 80% تقوم باستلام أبرز السلع الأساسية وهي السكر والأرز والزيت و20% على السلع الأخرى مثل العدس والمكرونة والدقيق.

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