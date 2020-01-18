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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عن فيلمها الوثائقي.. هيلاري كلينتون: عشت لحظات هوان

السبت 18/يناير/2020 - 07:48 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
وكالات
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قالت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هيلاري كلينتون، إنها عاشت لحظات هوان خلال مقابلات لإعداد الفيلم الوثائقي الجديد عن حياتها وكذلك خلال مشاهدته بعد الانتهاء من إعداده.

كما شعرت بتلك اللحظات عند خسارتها المفاجئة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وبعد مواقف تبنت فيها نهجا مثيرا للانقسام خلال حياتها المهنية على مدى 50 عاما.

ويسجل فيلم "هيلاري"، المكون من أربعة أجزاء والذي سيبدأ عرضه على قناة هولو التلفزيونية في السادس من مارس حياتها من نشأتها في شيكاغو إلى التحاقها بكلية ييل للقانون إلى اكتسابها وضع سيدة أولى وعضويتها في مجلس الشيوخ وتقلدها منصب وزيرة الخارجية ومحاولتها الفاشلة لأن تصبح أول رئيسة للولايات المتحدة.

ويتناول الفيلم أيضا، كيف اقترن صعود هيلاري، بحملتها لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

وشاركت هيلاري في مقابلات مدتها 35 ساعة أجرتها السينمائية نانيت بيرستين، التي سجلت لها لقطات خلف الكواليس خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وناقشت هيلاري (72 عاما) كل شيء من خسارتها أمام دونالد ترامب إلى خيانة زوجها لها والتي تسببت في محاكمته عام 1998 لعزله وإن كان قد نجا من العزل.

وأيضا تم التسجيل مع بيل كلينتون ضمن الإعداد للفيلم.

وقالت هيلاري أمس الجمعة أمام جمعية النقاد التلفزيونيين بعد عرض تمهيدي للفيلم: "كان هناك الكثير من لحظات الهوان".

وأضافت: "إحداها كانت الاعتراف بأنني غالبا، من وجهة نظري، تم تشويه صورتي وإساءة فهمي، وأنني يتعين أن أتحمل الكثير من المسؤولية عن ذلك"، مؤكدة عن مثل هذه اللحظات "أريد بالفعل أن أتجاهلها، وأن أمحوها، وألا أفكر فيها".

وإنها غالبا ما فوجئت بردود الفعل على تصريحات أدلت بها بينما شعرت بأن تلك التصريحات "ليست بعيدة عن المألوف".

وخلال مشاهدتها الفيلم قالت إن هناك أوقاتا تمنت لو أنها استطاعات نقل أفكارها بطريقة أفضل.

وسيعرض الفيلم في مهرجان ساندانس السينمائي في مدينة بارك سيتي بولاية يوتا في وقت لاحق من الشهر الجاري كما سيعرض في مهرجان برلين السينمائي في فبراير، مؤكدا "أردت أن يفهم الناس أن هذه شخصية تاريخية مثيرة للجدل بشكل لا يصدق".

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