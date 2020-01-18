تعاون بين البحث العلمي و"المهندسين" بالإسكندرية لدعم مشروعات التخرج

وقعت أكاديمية البحث العلمى اليوم السبت، بروتوكولا مشتركا، مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، يتم من خلاله فتح باب التقدم للحصول على منح دعم مشروعات التخرج لطلاب السنة النهائية للعام الدراسي 2019-2020، بالكليات والمعاهد الهندسية بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن برنامج مشروعي بدايتي التابع للأكاديمية.

وقالت الأكاديمية في بيان لها، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى في دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات العلمية بهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية، وأن يكون مشروع التخرج للطلاب هو بمثابة مشروع شركة تكنولوجية جديدة توفر فرص عمل تكنولوجية وإنتاجية للطلاب قبل التخرج.

وأكد د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن بروتوكول التعاون مع نقابة المهندسين بالإسكندرية يعد الأول من نوعه في مجال التواصل مع النقابات المهنية، وهو ما يفتح مجالا جديدا للوصول للموهوبين والمتفوقين في المجال الهندسى، كما انه يعبر عن مدى حرص الأكاديمية على التعاون مع كافة المؤسسات من أجل توفير الفرص الجادة لتنمية كفاءات الشباب الواعد في مصرنا الجديدة.

وأكد صقر، عن استعداد الأكاديمية الدائم لتبنى أي مبادرة من كافة مؤسسات الدولة تساعد في وصول دعم الأكاديمية إلى مختلف الشرائح، من الباحثين في مصر. وأضاف صقر، ان الأكاديمية وبعد النجاح الكبير الذى حققه برنامج مشروعى بدايتى لدعم مشروعات التخرج خلال الأعوام السابقة، فقد قررت هذا العام دعم مشروعات التخرج من خلال وكلاء، بجانب المشروعات الفردية التى تقدم من الطلاب من جميع الجامعات.

وتقرر دعم الأكاديمية للمشروعات التى يتبناها البروتوكول بقيمه قدرها (666،000 ) جنيه، على ان يتم بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية إختيار عدد (10) مشروعات هندسية من المؤسسات التعليمية المختلفة المتقدمة للحصول على التمويل وذلك من خلال معايير تقييم تحددها لجان تحكيم متخصصة، بالإضافة إلى تنظيم معرض ختامى للمشروعات الفائزة بالتمويل.

ومن جانبه، أكد د. هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، أن البروتوكول يعد أحد البرامج التى تهتم بدعم شباب المهندسين بالإسكندرية، والذي يتم تنفيذه من خلال لجنة الخطة الإستراتيجية، وتنمية الموارد بالنقابة والتى يرأسها أ.م.د. سامى درويش.

كما أعرب عن مدى سعادته بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تسعى دائما للتواصل مع مؤسسات الدولة بصفة عامة، والمهندسين داخل نطاق محافظة الإسكندرية بوجه خاص.

وتغطي المنحة العام الدراسي 2019-2020 وتتناول مجال المنازل الذكية من خلال الموضوعات التالية:

* المنشآت السكنية متعدد الاستخدامات، وما يناسب استخدام المقيمين بها للعيش والعمل وكافة الاستخدامات

* المباني الذكية، وما يتضمنه من سلامة الحياة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين وخفض تكاليف التشغيل.

* إدارة المرافق بمساعدة تطبيقات الكمبيوتر الحديثة، عن طريق تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

يذكر أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الأكاديمية والنقابة، لاختيار المشروعات الهندسية التي سيتم تمويلها، وسيتم دعوة المهتمين من رجال الأعمال لحضور المعرض النهائي للمشروعات وذلك لدعم تنفيذها على النطاق الاوسع داخل المجتمع.