رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

موظفو الشهر العقاري الجدد يتسلمون مهام عملهم

السبت 18/يناير/2020 - 07:10 م
الشهر العقاري
الشهر العقاري
حسام محفوظ
طباعة
تسلم عدد من موظفى الشهر العقارى الجدد، صباح اليوم، مهام عملهم الجديد فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وهم الذين تم نقلهم من جهات عملهم الأصلية فى الوزارات والهيئات الحكومية للعمل بمكاتب التوثيق، عقب انتهاء مركز الدراسات القضائية بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، من برنامج تدريب وتأهيل الموظفين البالغ عددهم 1102 موظف.

وتمكنت وزارة العدل فى وقت قياسى من تدريب وتأهيل موظفي الشهر العقارى الجدد الذين تم اعتماد قرار تعيينهم بمكاتب التوثيق من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير العدل، حيث تم منحهم خلال البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات والحلقات النقاشية تغطى الجوانب النظرية والعملية في أعمال الشهر العقارى والتوثيق.

وتناول البرنامج التدريبي من الجانب النظرى محاضرات عن أحكام قانون الشهر والتوثيق، وقانون السجل العيني، وأحكام القانون 27 لعام 2018 في شأن تنظيم أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الجانب العملي تم التدريب على أعمال الميكنة والحاسب الآلي ونظام الشباك الواحد الجاري تعميمه في مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.

وجاءت الدورة التدريبية، إيمانا من وزارة العدل بأهمية دعم القدرات الفنية والعملية للعاملين الجدد بالمصلحة وصولًا إلى الهدف المنشود وهو رفع مستوى أدائهم وتنمية قدراتهم لينعكس بدوره على مستوى الخدمات التى تقدمها المصلحة للجمهور.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وافق على قرار نقل 1102 موظف من جهات عملهم الأساسية فى الوزارات والجهات الحكومية للعمل بالشهر العقاري لسد العجز فى عدد الموظفين بناء على طلب وزير العدل لسد العجز فى موظفى الشهر العقارى.

كما أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا اختياريا للموظفين بمد العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لفترة إضافية ثانية مدتها 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة والنصف وتنتهي في السابعة والنصف مساء طوال أيام الأسبوع من السبت للخميس صيفا وشتاءً، بمقابل مبلغ 75 جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي و60 جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين و51 جنيها لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد ويكون للعاملين في مصلحة الشهر العقاري الحق في صرف المقابل المادي المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى، وذلك لمن يرغب منهم في الاستمرار بالعمل بالفترة الإضافية الثانية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

زوجة العسيلي بـ«هوت شورت» في شهر العسل

منذ ساعة و 10 دقيقة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منذ حوالي 10 ساعة

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

منذ حوالي 21 ساعة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات

المصلح الاجتماعي.. جديد أحمد سعيد عن دار أقلامنا

رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)

سفينة نوح.. ديوان شعر جديد عن دار المؤسسة