الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة متسللين حوثيين

جددت المواجهات اليوم السبت، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين، في محافظة البيضاء جنوب غرب اليمن.وقال الجيش اليمني، على موقعه "26 سبتمبر"، إن "مواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعة من عناصر الحوثيين التسلل باتجاه مواقع في هجاف بمنطقة فضحة في مديرية الملاجم شرق البيضاء".وأكد "إحباط محاولة الحوثيين وإجبارهم على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم قتلى وجرحى".يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الحوثيين إلحاق خسائر فادحة بالجيش اليمني في الأرواح والعتاد، إثر عملية هجومية على مواقع عسكرية في جبهة قانية بمنطقة الوهبية شمال البيضاء.