مدير شؤون الترميم بالمتحف الكبير يكشف تفاصيل استقبال 356 قطعة أثرية

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام شؤون الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل 356 قطعة أثرية منهم تمثال للملك تحتمس، وتمثال للإله بتاح، بالإضافة إلى مجموعة تماثيل لتوت عنخ آمون.أضاف زيدان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك قطع آثرية ستخضع لعملية ترميم، منوها بأن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وجه بترميم أي قطعة يتم نقلها من متحف التحرير إلى المتحف الكبير، حتى لا يختل أسلوب العرض به.وأوضح مدير عام شؤون الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن هناك قطع آثرية تحتاج إلى 4 أشهر، حتى يتم ترميمها بشكل كامل.كما أشار إلى أن عدد القطع الأثرية الجاهزة للعرض بالدرج الكبير بالمتحف المصري الكبير تصل إلى 70 قطعة.