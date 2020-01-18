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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اتحاد الصناعات: 5800 مصنع متعثر بسبب التعويم والفوائد

السبت 18/يناير/2020 - 06:45 م
محمد سعد الدين
محمد سعد الدين
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طالب محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بضرورة ربط الدعم بالقدرة الإنتاجية للمصانع ومدى تحقيق أهدافها.

ورفض سعد الدين، خلال لقائه ببرنامج" صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن يتم دعم أسعار الغاز تلبية لمطالب بعض أصحاب المصانع، مؤكدًا أنه من الضرورى ربط الدعم بقدرة تلك المصانع على تحقيق الهدف ولا يترك بشكل غير مدروس.

وأكد رئيس لجنة لطاقة، زيادة إنتاجية مصر من البترول حتى وصل الإنتاج إلى معدل 2.7% وبالتالى لا يوجد فى مصر مصنع يعانى من مشكلة للطاقة.

وأكد أن هناك ثلاث مبادرات من البنك المركزى لحل مشاكل المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى وجود 5800 مصنع متعثر بسبب التعويم وبسبب الفوائد.

وأضاف أن المبادرة الأولى للبنك تم تطبيقها على صغار المنتجين وهناك مبادرة ثانية وهى قيمتها 100 مليون جنيه، وفائدتها 10%، لكن تم ربطها بوجود دراسة جدوى صحيحة لكي نتمكن من الوصول للهدف، وهو عودة الإنتاج وغلق باب الاستيراد والتحول إلى التصدير.

من ناحية أخرى أكد أن مصر لن تشارك فى خط الغاز المزمع إنشائه بين اليونان وقبرص وإسرائيل وذلك لعدم احتياج مصر لذلك.

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