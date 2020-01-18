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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تهديدات صريحة بالقتل تطال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

السبت 18/يناير/2020 - 06:44 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
وكالات
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تداولت الصحف اللبنانية، أنباء عن تعرض الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، للتهديد بالقتل مجددًا، من قبل أحد الأشخاص يدعى وسيم زكور، والذي يعرف نفسه بأنه صحفي سوري.

وتقدمت نانسي، بشكوى إلى النيابة العامة عن طريق المكتب القانوني اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور.

وحسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، جاء في الشكوى، أن الموكلين نانسي وفادي، يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي وقعت في منزلهما.

وورد في الشكوى، أن "المدعي عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

وأكدت الشكوى أن "المدعي عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهما إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية".

وكان الشاب الذي يدعى وسيم زكور، قال في الفيديو، إن أهل الشاب القتيل يمكن أن يثأروا في أي وقت.

وقال: "أنت نانسي أخلاقك بشعة وتأكلين حقوق من يعملون لديكم، أنت شريكة مع زوجك في الجرم، لن يتم السكوت على مقتل الشاب وسوف تقتل (فادي الهاشم) أنت وإحدى بناتك أو نانسي. كوني حذرة يا نانسي".

وفي السياق، أكد المحامي جرمانوس، موكب الطبيب فادي الهاشم، أن "الفنانة نانسي عجرم ستلاحق قضائيا كل شخص يفبرك أخبارا وينشر شائعات عنها، كما ستتم ملاحقة كل شخص تعرض لها ولعائلتها بالتهديد قضائيا"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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