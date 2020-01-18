رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يناير 2020 الموافق 23 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة السودانية وحركات دارفور يتفقان على نصف بنود وثيقة العدالة الانتقالية

السبت 18/يناير/2020 - 06:39 م
حسن التعايشي
حسن التعايشي
ا ش ا
طباعة
أكد محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المتحدث باسم وفد الحكومة في مفاوضات السلام، أن المفاوضات بين أطراف السلام السودانية في جوبا، تسير بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق السلام الشامل.

وقال التعايشي، في تصريح صحفي عقب جلسة الوفد الحكومي مع قادة "مسار دارفور" بمقر المفاوضات في جوبا اليوم السبت، والتي ناقشت وثيقة "العدالة الانتقالية" المقدمة من قادة المسار، إن الطرفين اتفقا على نحو نصف محتويات الوثيقة، معتبرا أن النتيجة سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ المفاوضات السودانية، وتعد مؤشرا لتوفر الإرادة المشتركة لدى الأطراف.

وأضاف: "رغم أنها ورقة معقدة وتنطوي على مساءلة في جرائم وانتهاكات جسيمة حدثت فى دارفور، استطاعت الأطراف التوصل إلى هذا التوافق خلال جلسة واحدة"، مشيرا إلى أن الإرادة المشتركة ستمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها في الجلسة، المقرر لها بعد غد الإثنين.

وأكد التعايشي:"أن كل من ارتكب جريمة في دارفور سيقدم للعدالة حتى نصل إلى سلام واستقرار اجتماعي ومجتمع متجانس".

من جانبه، قال عضو فريق الوساطة في مفاوضات السلام الدكتور ضيو مطوك، إن الطرفين توصلا خلال جلسة اليوم إلى توافق حول آليات العدالة الانتقالية بإنشاء محاكم على مستوى دارفور، و"محاكم هجين"، وآليات عدالة تقليدية لتنظر في القضايا، وتبقت جزئية المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، قال القيادى فى "حركة العدل والمساواة" أحمد تقد، إن ورقة "العدالة الانتقالية" المقدمة من المسار تشمل العدالة والمساءلة والمصالحة على الجرائم التي ارتكبت في دارفور، ولكنها تركت مساحة لتعزيز النسيج الاجتماعي، وأن الأطراف توصلت خلال الجلسة إلى اتفاق حول المحكمة الخاصة بدارفور والمحاكم التقليدية.

من جانبه، قال رئيس "جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي"، نمر عبدالرحمن، إن الطرفين ناقشا ورقة العدالة الانتقالية بشفافية ووضوح، موضحا أن "وثيقة العدالة الانتقالية"، وقضايا الأراضي والتعويضات والترتيبات الأمنية هى القضايا الأساسية التى يعمل قادة المسار على الاتفاق حولها مع وفد الحكومة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

السيسي يوجه تحية إعزاز لقيادات وأفراد القوات المسلحة

منذ حوالي 10 ساعات

أول ظهور لـ«نانسي عجرم» بعد اتهام زوجها بالقتل

منذ حوالي 21 ساعة

مخطط قطري تركي لحشد تظاهرات أمام السفارات المصرية

الصور

image description

صور حفل على الهلباوى فى ساقية الصاوى

image description

أمطار غزيرة على الشرقية (صور)

image description

إقبال ملحوظ على مهرجان سور الأزبكية (صور)

image description

الظهور الأول لـ«بادجى» فى مران الأهلى

image description

نجل نادية رفيق: ما يخفف عنا الفراق أنها في مكان أفضل الآن

الأكثر قراءة

نزيف الأخضر.. الدولار يصل إلى 14 جنيهًا فى 2020

«الهرم الرابع» يثير جدلا بعد تسريب امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

(فيديو) طائرة تركية تنقل 200 مسلح من ميليشيات أردوغان إلى ليبيا

ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل حول علاقتها بالفنان أحمد العوضى.. (صور)

إنفوجراف

image description

«رحيل أم الغلابة».. 7 معلومات عن نادية رفيق (انفوجراف)

image description

أبرز المحطات في قضية عزل ترامب (إنفوجراف)

image description

5 فئات لتحصيل رسوم النظافة فى مشروع القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

التخطيط: مصر تتصدر الوجهات العالمية الصاعدة فى 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

أنا جميلة بوحيرد.. ماذا قالت ماجدة الصباحي عن أشهر أفلامها؟

خطايا الرجال فى حياة ماجدة الصباحى.. «موافقة أتزوج بائع فول»

أسرار «المخرجة» ماجدة الصباحى.. «تخجل من كلمة أكشن»

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ على الكسار.. «مارس أعمالًا وحشية ضد هؤلاء الممثلات»

الصحة

سكان فيزيون.. التكنولوجيا تكشف عن السرطان بطريقة مبتكرة

نصائح للتخلص من الدهون بشكل نهائي

تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

دراسة: تناول حليب خالى الدسم يبطئ شيخوخة الحمض النووى

منوعات

الأحد.. عزاء والدة الفنان حسام داغر بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد

ريهانا تنفصل عن صديقها سعودي

«فيسبوك» يجمع بين سيدة وعائلتها بعد 20 عامًا من الفراق

لحية رئيس الوزراء الكندي.. «قرار استراتيجي»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قافلة «غاز المتوسط» تسير
د. رائد العزاوى
إيران وأمريكا.. الصفعة بالصفعة
مؤمن المحمدي
لغة الأبنودى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم البرماوى.. الثقافة الواسعة وغزارة العلم
المزيد

الثقافة

ختام فعاليات الملتقى الشعري في بيت ثقافة كفر الزيات

المصلح الاجتماعي.. جديد أحمد سعيد عن دار أقلامنا

رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)

سفينة نوح.. ديوان شعر جديد عن دار المؤسسة