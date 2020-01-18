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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: الأفضل عدم البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى

السبت 18/يناير/2020 - 06:39 م
بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يتعين العودة إلى ممارسة البقاء إلى أجل غير مسمى في منصب رئيس الدولة.

وأضاف بوتين - خلال تواصله مع قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية في سانت بطرسبورج، اليوم السبت، "بالنسبة لشروط البقاء في السلطة، فأنا أفهم ذلك، أفهم أنه مرتبط بالعديد من أهلنا الذين يعانون من القلق على الاستقرار في المجتمع، ومن أجل الاستقرار في الدولة، أي الاستقرار الخارجي والداخلي على حد سواء".

وتابع: "سيكون من المقلق للغاية العودة إلى الوضع، الذي كان في منتصف الثمانينيات، عندما بقي قادة الدولة في السلطة واحدًا تلو الآخر حتى أيامهم الأخيرة، وتركوا هذه السلطة مع عدم توفير الظروف اللازمة لنقل تلك السلطة".

جاءت تصريحات بوتين ردا على أحد المحاربين القدامى، الذي طالب منه تعديل إحدى مواد الدستور بحيث لا تكون صلاحيات الرئيس مقتصرة على فترة رئاسية محددة.

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