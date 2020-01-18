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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)

السبت 18/يناير/2020 - 06:23 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
ايهاب مصطفى
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في ثاني أيام الجولات الميدانية لمشروع الدمج الثقافي التي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لأطفال محافظتي البحر الأحمر والقاهرة لزيارة مجمع الأديان مسجد عمرو بن العاص لغرس روح المحبة والأخوة وبث الوحدة الوطنية في نفوس الأطفال.

بدأت الجولة بشروح مرشدة الجولة إيمان شوكت عن رحلة العائلة المقدسة وحصن بابليون وبناء كنيسة العذراء، كما واصلت شرح مقتنيات المتحف القبطى من العديد من المقتنيات التي تتنوع ما بين زخارف من النسيج القباطي، النقوش المحفورة على أمشاط من العاج، قطع من الحجر الجيري.

واستكملت الجولة بزيارة المعبد اليهودى وكنيسة القديسة بربارة، كنيسة إبى سرجة، كنيسة مارجرجس وقاعة العرسان الأثرية، كما أختمت الزيارة بمسجد عمرو بن العاص والتعرف على تاريخ بناءة ومشاهدة الطرز المعمارية الاسلامية.

فى الجانب الفني، نفذت ورشتا للفنون التشكيلية إحداها لرسم مساجد ومآذن بقبب عالية باستخدام ألوان الباستيل الزيتية والهجرة لرسم لوحات تعكس لانطباع الأطفال عن الزيارة بدمج فنون العمارة الإسلامية والقبطية باستخدام ألوان خشبية، بجانب عمل جدارية بتقنية الكولاج بعنوان "الوحدة الوطنية" تضمنت رسومات للكنائس والمساجد ورجال الدين بزيهم المميز.
رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)
رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)
رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)
رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)
رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)
رحلة العائلة المقدسة في ثاني أيام الدمج الثقافي (صور)

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