العاهل السعودي يهنّئ ميلانوفيتش لفوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لزوران ميلانوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كرواتيا.وأعرب الملك سلمان - وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس" - اليوم السبت - "باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب جمهورية كرواتيا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار".